Щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 11 січня, настав час визначити свої наміри.

До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 11 січня.

Це ідеальний час, щоб почати думати про звичку, яку ви хотіли б розвинути або, можливо, про ту, якої хотіли б позбутися.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 11 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

П'ятірка Мечів

Чому плутанина? Останнім часом ситуація може змусити вас забагато думати. Вам може бути важко прийняти рішення про людину, роботу чи навіть місце, куди ви хотіли б переїхати. Невизначеність може призвести до того, що ви занадто гостро реагуватимете.

Чи корисніше буде, якщо ситуація відпочине протягом короткого періоду часу? Не турбуйтеся так сильно про втрачений час або пропущені можливості, якщо ви не приймете рішення зараз. Спочатку дайте собі дозвіл розібратися зі своїми мінливими емоціями.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Місяць

Духовний настрій – це більше, ніж спосіб життя. Ви маєте працювати над цим. Створіть практику, яка дозволить вам відключити шум життя та стати тихим та навмисним.

Проведіть час, пишу, читаю чи просто сядьте та подумайте. Дайте відпочити духові і подивіться, що відкриє вам ваше серце.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Імператор

Ви можете відчувати себе нікчемним, тому що не знаєте, на що ви здатні прямо зараз.

Просто будь собою. Не кожна битва виграється грубою силою чи сильним впливом. Деякі зміни вимагають легкого поштовху.

Рак (21 червня – 22 липня)

Світ

Коли варіантів занадто багато, все швидко стає заплутаним. Нелегко збагнути, що приведе вас на вершину.

Так що слідуйте своєму серцю. Воно зазвичай знає, що для вас правильно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Шістка Кубків

Коли ви завжди готові допомогти своїм друзям або членам сім'ї, це може коштувати дорого.

Коли ваша енергія закінчується і ви відчуваєте, що вам нема чого запропонувати, візьміть тайм-аут. Бережіть себе. Займіться собою. Це вам піде на користь.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Пара пентаклів

На наступному тижні ви будете зайняті. Відпочиньте та переконайтеся, що ваші пріоритети в порядку.

Намагайтеся зосередитися на завершенні справ, навіть якщо ви хочете відкласти їх на потім. Ви досягнете більшого успіху, маючи встановлений план дій, ніж пливучи за течією.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Ієрофант

Часи змінилися. Те, як щось робилося раніше, може бути неважливим, але ви вмієте адаптуватися.

Може бути навіть смішно спробувати знайти заміну тому, що у вас було раніше, тому що тепер ви змушені змінюватись. Тож майте мужність.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Колісниця

Тримайся. Якщо сімдесят відсотків успіху – це показ, тобі може пощастити, навіть якщо ти вважаєш, що ти недостатньо кваліфікований.

Якщо ви продовжите триматися, на вас чекають кращі дні.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Коханці

Коли ви починаєте виставляти себе напоказ, ви можете відчути, що це або бенкет, або голод. Важко зрозуміти, який сайт використовувати або з ким вам не слід спілкуватися.

Не перетворюйте кожне рішення на тривалий і затягнутий процес. Просто отримуйте задоволення та дозвольте природному процесу зростання разом з іншими допомогти вам зробити вибір.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Дурень

Ви хочете розпочати все заново. Можливо, вам не дадуть це у подарунок чи запакують у бант.

Можливо, вам доведеться ініціювати процес, щоб зрушити справу з мертвої точки.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Судження

Правила складні. Іноді може здатися, що всі збожеволіли.

Але у безладдя є і хороша сторона. Ви бачите, де найбільше потрібно працювати. Ви можете розглянути речі уважніше.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Смерть

Коли все скінчено, не намагайся воскресити мертвих. Тобі потрібно відпустити те, що було, і знайти сміливість спробувати ще раз.

Можливо вам доведеться діяти повільно, але краще повільно, ніж взагалі не намагатися.

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