Український танцівник, переможець шоу "Танцюють всі 6", хореограф і артист загинув на війні 6 січня.

Про загибель повідомила в Instagram близька подруга Володимира Ракова, танцівниця і хореограф Галина Пеха.

«6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг та колега — Володимир Раков», — повідомила Пеха.

Володимиру було всього 30 років.

Володимир Раков захищав Україну після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Захисник проходив службу в лавах 2-го стрілецького батальйона 24-ої ОМБр імені короля Данила.

Танцівник Володимир Раков був переможцем талант-шоу "Танцюють всі" шостого сезону у 2013 році, він здобув титул найкращого танцюриста України та продовжив співпрацю з шоу Танцюють всі як танцівник і хореограф.

Володимир працював асистентом хореографа в шоу Танці з зірками, був артистом театральних проєктів Kozar Dance Theatre (2013−2016), Traum Theatre Salome Germany 2017−2019, переможцем WOD 2018 Берлін в складі команди Wonder Crew.

В 2015 році Володимир Раков брав участь з командою Apache Crew на Hip Hop International в Сан-Дієго.

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