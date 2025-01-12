Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 січня дасть уявлення про те, як кожному знаку зодіаку найкраще справлятися із сильними емоціями.

Щотижневий гороскоп Таро з 13 по 19 січня 2025 року дає уявлення про те, як кожен знак зодіаку може впоратися з сильними емоціями, які спливуть через Повний місяць у понеділок.

Трійка кубків з'являється з посланням дружби та любові до колективу, нагадуючи нам, що важливо святкувати найкращі стосунки в нашому житті, щоб ми могли цінувати їх у міру своїх можливостей.

Прояв один одному максимально позитивним чином призводить до виняткових результатів.

Що показує щотижневий гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на період з 13 до 19 січня 2025 року:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро тижня для Овна: Четвірка Жезлів

Овен, Четвірка Жезлов - карта кохання, досягнень та гармонії. Цього тижня на вас чекають солодкі враження та романтика.

Зосередьтеся на ключових областях і докладіть всіх зусиль цього тижня, щоб досягти відмінних результатів.

Цього тижня у вас з'являться нові друзі, але не забудьте відсвяткувати свої перемоги з тими, підтримка яких допомогла вам досягти своїх цілей.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро тижня для Тельця: Лицар Мечів

Телець, Лицар Меч, закликає вас висловлювати свою думку і діяти швидко, як вітер.

Приземленість корисна в багатьох ситуаціях, але іноді настав час дозволити своїй внутрішній силі проявитися в зовнішній швидкості.

Це не тільки здивує людей, які звикли бачити, як ви наполегливо працюєте, наче зодіакальний бик, але й дасть вам необхідну перевагу, щоб досягти приголомшливого успіху.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро тижня для Близнюків: Королева Пентаклей

Близнюки, ви наполегливо працювали, щоб побудувати собі фундамент. Не бійтеся просити допомоги у пошуках стабільності.

Чи є у вашому житті хтось, хто може стати противагою стрімкості та непостійної креативності, які втілює ваш знак зодіаку?

Не бійтеся докласти всіх зусиль, щоб висловити вдячність тим, хто показує вам ази.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро тижня для Раку: Імператриця

Рак, Імператриця закликає вас усвідомити своє значення у світі. Використовуйте свою внутрішню силу та владу з гордістю.

Цього тижня є великий потенціал для фінансового везіння, тому дивіться вгору та вперед. Будьте готові скористатися будь-якими можливостями, які зустрінуться на вашому шляху цього тижня.

Щоб задіяти цю енергію, працюйте з нефритом, це може збільшити вашу удачу та добробут.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро тижня для Лева: Двійка Пентаклей

Лев, Двійка Пентаклей закликає вас знайти баланс при вирішенні всіх важливих завдань у вашому житті.

Хоча ви не завжди можете вкладати всі сили у всі справи, уміння розставляти пріоритети в міру своїх можливостей допоможе вам нічого не забути.

Спочатку буде складно знайти правильний баланс, але незабаром ви опануєте і зрозумієте, наскільки все взаємопов'язане.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро тижня для Діви: Лицар Жезлов

Діва, Лицар Жезлов, нагадує, що ви не просто земний знак зі схильністю до перфекціонізму.

Меркурій, планета спілкування та інтелекту, ваша правляча планета. Ви здатні набагато більше, ніж більшість людей вам приписують.

Виявіть себе найбільш винахідливо, роблячи дії, які ніхто не міг собі уявити, щоб ви були здатні цього тижня. Будьте активні та ловіть момент!

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро тижня для Терезів: Туз Кубків

Терези, у вас є Туз Кубків, який спонукає вас знаходити радість і любов, куди б ви не пішли цього тижня.

У вашому справжньому розважливому стилі уникайте драматичних кидків та гарячих відповідей. Нехай емпатія та турбота ведуть вас уперед.

Ваша здатність заводити друзів не має собі рівних. Пригоди чекають на вас на кожному розі... як тільки ви відпустите бар'єри, які поділяють людей.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро тижня для Скорпіона: Дев'ятка Кубків

Скорпіон, прекрасна Дев'ятка Кубків, закликає вас цього тижня віддати пріоритет любові до себе та піклування про себе.

Зробіть що-небудь, що принесе вам задоволення цього тижня, будь то похід у спа, вирівнювання чакр, вибір нових нарядів, які додадуть вам впевненості, або робота над хобі або додатковим проектом, який наповнює вас радістю.

Вибирайте самі, і все інше стане на свої місця!

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро тижня для Стрільця: Королева Кубків

Стрілець, Королева Кубків, нагадує про величезний океан усередині вашої підсвідомості, де таїться незліченні багатства, таланти та секрети.

Постарайтеся копнути глибше, щоб розкрити деякі з цих секретів і зрозуміти, що саме робити далі і куди рухатися відповідно до вашого життєвого шляху.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро тижня для Козерога: Десятка Жезлів

Козеріг, Десятка Жезлов - застерігаюча карта, що закликає вас переконатися, що ви перебуваєте в гармонії з собою.

Робоче навантаження та інші обов'язки часто можуть стати непосильними незалежно від того, наскільки ефективно ви намагаєтеся ними керувати.

Вважайте це знаком Всесвіту, що потрібно шукати допомоги там, де це можливо, а не намагатися нести весь тягар наодинці.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро тижня для Водолія: Вісімка Пентаклей

Водолій, Вісімка Пентаклей - нагадування про те, що ви провидець і мислитель. Ви креативна людина, яка може розсунути межі можливого у своїй галузі знань.

Справжня майстерність — це деталі та підвищення рівня з кожним новим днем ​​та новими зусиллями. З вкладень часу та енергії виросте щось справді чудове.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро тижня для Риб: Дев'ятка Жезлів

Риби, Дев'ятка Жезлов - це нагадування про необхідність виявляти терпіння в моменти, коли здається, що життя рухається повільніше.

Не бійтеся почати все спочатку будь-якої миті, якщо відчуєте, що ступили в неправильному напрямку - пам'ятайте, що мотивувало вас спочатку, і залишайтеся на цьому шляху.

Результати вашої наполегливої ​​праці з'являться раніше, ніж ви встигнете озирнутися.

Читайте також:

Знаки Зодіаку із сильною інтуїцією: хто добре розуміє людей згідно з астрологією

Найсильніші знаки Зодіаку на думку астрологів: хто у рейтингу

Який знак Зодіаку найкраще одягається: астрологи склали рейтинг "найстильніших".