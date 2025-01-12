Неприємний випадок стався із дружиною співака Віктора Павлика, через що Катерині потім було дуже ніяково.

Катерина Репяхова, дружина українського співака Віктора Павлика, активно ділиться своїм життям у соціальних мережах.

А нещодавно вона в деталях вирішила розповісти про серйозну та неприємну подію.

Ранок почався для Катерини зі звичайних турбот: вона відвела сина Михайла до логопеда, потім до дитячого садка, а ввечері — на розвиваючі заняття. Все йшло за планом, поки вона не виявила зникнення сумки, в якій знаходилися документи на автомобіль, водійські права та телефон.

Відразу після цього Катерина почала перевіряти всі місця, де побувала протягом дня. Але пошуки не дали результатів. У хід пішли сучасні технології: за допомогою функції "Локатор" сім'я спробувала знайти телефон. Програма показала, що пристрій знаходиться у парку біля озера, причому його місцезнаходження змінювалося.

Це дало підставу припускати, що сумку можливо знайшов хтось інший і тепер переміщається з телефоном.

Віктор Павлик та його друзі уважно стежили за рухом пристрою. Катерина провела ніч без сну, переживаючи через втрату. Напруга була настільки сильною, що їй довелося прийняти заспокійливе. Разом із чоловіком вона вже майже наважилася звернутися до поліції.

Проте вранці ситуація набула несподіваного оберту. Сумка знайшлася вдома! Вона висіла під курткою сина в коридорі. Катерина згадала, що, йдучи з дому поспіхом, взяла інші речі та не помітила, що залишила сумку на місці.

"Я збиралася скасовувати свої плани та їхати в поліцію!" – додала Катерина.

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