Переможниця "Холостяка 13" Інна Бєлєнь пояснила, чому вони з Олександром "Тереном" Будько не поспішають жити разом.

Переможниця 13-го сезону популярного романтичного шоу "Холостяк", волонтер Інна Белень, розповіла, чому вона та ветеран війни Олександр "Терен" Будько, з яким вона зав'язала стосунки після проекту, досі не мешкають разом.

Як з'ясувалося, їхнє роздільне проживання пов'язане зі щільним і нестабільним графіком чоловіка, що часом створює незручності для пари.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Інна розкрила, що Олександр часто повертається додому рано-вранці або їде пізно ввечері, що викликає у неї певний дискомфорт.

Однак роздільне проживання дозволяє зберегти елемент романтики у відносинах: пара запрошує один одного на побачення та переживає так званий "цукерково-букетний" період, характерний для початку відносин.

На відміну від попередніх сезонів "Холостяка", де головні герої та їх обраниці швидко розпочинали спільне життя, Інна та Олександр вирішили не поспішати. За словами дівчини, Олександр ставиться до тих, хто вважає за краще не поспішати з такими серйозними кроками.

"Зараз для нас життя на дві квартири - це оптимальний варіант, хоча мені особисто хотілося б засипати та прокидатися разом", - відверто поділилася Інна.

Пара також домовилася не враховувати двомісячний досвід знайомства та побачень під час проекту як частину їхніх реальних стосунків. Вони вирішили почати з чистого аркуша, вишиковуючи свою пару поза рамками шоу.

Найяскравіший та емоційний етап їхніх стосунків припав на перший місяць після закінчення проекту. Надалі динаміка сповільнилася, але закохані продовжують розвивати свої почуття, знаходячи баланс між особистими потребами та реаліями життя.

Останні новини України:

Як нова зачіска змінила зовнішність дружини Віктора Павліка.

Крім того повідомлялось, що Віктор Павлік похвалився онуком, який виявився старшим за його сина.

Також Politeka.net писала, який діагноз поставили сину Віктора Павліка і Реп'яхової.