До Кримінального кодексу введена нова стаття 270-2, згідно з якою порушення вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд.

Верховна Рада ухвалила закон, який вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за перешкоди в доступі до укриттів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Згідно з новими правилами, адміністративна відповідальність передбачає:

штраф від 1700 до 3400 грн за незабезпечення доступу до укриттів, а за повторне порушення — від 5100 до 8500 грн.

штраф від 2550 до 5100 грн за неналежне утримання та експлуатацію укриттів, що унеможливлює їх використання за призначенням, а за повторне порушення — від 5100 до 8500 грн.

До Кримінального кодексу введена нова стаття 270-2, згідно з якою порушення вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Також закон покращує регулювання відповідальності за ігнорування законних вимог ДСНС або за створення перешкод у їхній роботі. За словами депутатів, ці зміни мають на меті покращити стан укриттів та гарантувати безпечний доступ до них у разі небезпеки.

Нагадаємо, що проект закону був внесений ще у червні 2023 року після випадку, коли через зачинене укриття у Деснянському районі Києва загинули люди.

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