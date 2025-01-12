В Уголовный кодекс введена новая статья 270-2, согласно которой нарушение требований по содержанию и эксплуатации защитных сооружений.

Верховная Рада приняла закон, вводящий административную и уголовную ответственность за препятствия в доступе к укрытиям.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Согласно новым правилам, административная ответственность предусматривает:

штраф от 1700 до 3400 грн. за необеспечение доступа к укрытиям, а за повторное нарушение — от 5100 до 8500 грн.

штраф от 2550 до 5100 грн за ненадлежащее содержание и эксплуатацию укрытий, что делает невозможным их использование по назначению, а за повторное нарушение — от 5100 до 8500 грн.

В Уголовный кодекс введена новая статья 270-2, согласно которой нарушение требований по содержанию и эксплуатации защитных сооружений, повлекшее гибель человека или другие тяжкие последствия, будет караться лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Также закон улучшает регулирование ответственности за игнорирование законных требований ГСЧС или создание препятствий в их работе. По словам депутатов, эти изменения призваны улучшить состояние укрытий и гарантировать безопасный доступ к ним в случае опасности.

Напомним, что проект закона был внесен еще в июне 2023 года после случая, когда из-за закрытого укрытия в Деснянском районе Киева погибли люди.

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