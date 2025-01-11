Клієнти «Ощадбанку», які розглядають оплату житлово-комунальних послуг через інформаційно-платіжні термінали самообслуговування (ІПТ), повинні звернути увагу на комісію, що стягується банком.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті банку, оплата через термінали самообслуговування можлива як карткою, так і готівкою.

Розмір комісії може змінюватися в залежності від кількох факторів, таких як спосіб оплати.

Термінали допомагають клієнтам проводити платежі без необхідності залучати банківських співробітників, що робить процес зручним і швидким. Проте, за цей комфорт потрібно заплатити певну комісію.

Розміри комісії за безплатними способами оплати:

Готівка — 1% від суми платежу, але не менше 20 гривень і не більше 500 гривень за одну операцію.

Платіжна картка — фіксована комісія 10 гривень.

Пенсійна картка — 5 гривень за операцію.

Картка іншого банку — 1% від суми, але мінімум 20 гривень.

З огляду на різні варіанти оплати, клієнтам варто вибрати спосіб, щоб мінімізувати витрати на комісію.

Також Politeka писала про те, що жителька Харкова звернулася до суду з позовом проти "Ощадбанку" після того, як з її депозитного рахунку без її згоди було списано 64 447 гривень. Банк відмовився повертати кошти, посилаючись на внутрішні операції через систему "Ощад 24/7".

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