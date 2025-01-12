Щоб отримати повний місяць страхового стажу, українцям, які обирають добровільні внески, потрібно сплатити певне суму; вона визначається через відсоткове співвідношення до мінімальної зарплати.

З початку 2025 року мінімальний страховий внесок в Україні залишився на рівні 1 760 гривень, що є 22% від мінімальної зарплати, яка в 2025 році складає 8 000 гривень.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, для того, щоб отримати повний місяць страхового стажу, громадяни, які обирають добровільні внески, повинні сплатити зазначену суму. Мінімальний страховий внесок визначається саме через відсоткове співвідношення до мінімальної зарплати, що залишилося без змін з 1 січня 2025 року.

Система добровільного страхування дозволяє особам, які бажають продовжити сплату внесків, не укладати нові договори, якщо вони вже мали чинні угоди. Такий підхід зберігається до кінця 2025 року, коли всі укладені договори автоматично продовжуються.

"Громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків в електронній формі", – йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

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