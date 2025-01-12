Місячний календар сприятливих днів на січень 2025 року вже склали експерти, дізнайтеся, на які дні планувати справи.
Місячний цикл - це 29,5 календарних днів у середньому, за цей період Місяць проходить кілька фаз, які, як вважають астрологи, по-різному впливають на людину і її життя.
У січні 2025 року у місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна розпочинати нові справи.
Повний місяць настане 14 січня - цей період найкраще підходить для завершення проектів та підбиття підсумків.
Місячний календар до кінця січня 2025 року, назвно сприятливі дні для справ:
Усі дні в місячному календарі астрологи ділять на сприятливі та несприятливі:
сприятливі дні до кінця січня- це 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, найсприятливішими астрологи називають 2,9, і 30 січня;
Несприятливі дні для будь-яких починань за місячним календарем на січень 2025 року:
Несприятливі дні: 29 січня (Молодий місяць) та 14 січня (Повня).
Дні в кінці січня, вдалі для починань в певних сферах:
для починань: 12, 13, 30, 31 січня;
для фінансів: 13;
для робочих питань: 13, 26, 27, 28;
для кохання: 13, 30, 31;
для весілля: 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31;
для лікування зубів: 26, 27, 28;
для поїздок: 24, 25, 26, 31.
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