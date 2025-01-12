Місячний календар на січень 2025 допоможе визначитися зі сприятливими датами для всіх справ.

Місячний календар сприятливих днів на січень 2025 року вже склали експерти, дізнайтеся, на які дні планувати справи.

Місячний цикл - це 29,5 календарних днів у середньому, за цей період Місяць проходить кілька фаз, які, як вважають астрологи, по-різному впливають на людину і її життя.

У січні 2025 року у місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна розпочинати нові справи.

Повний місяць настане 14 січня - цей період найкраще підходить для завершення проектів та підбиття підсумків.

Місячний календар до кінця січня 2025 року, назвно сприятливі дні для справ:

Усі дні в місячному календарі астрологи ділять на сприятливі та несприятливі:

сприятливі дні до кінця січня- це 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, найсприятливішими астрологи називають 2,9, і 30 січня;

Несприятливі дні для будь-яких починань за місячним календарем на січень 2025 року:

Несприятливі дні: 29 січня (Молодий місяць) та 14 січня (Повня).

Дні в кінці січня, вдалі для починань в певних сферах:

для починань: 12, 13, 30, 31 січня;

для фінансів: 13;

для робочих питань: 13, 26, 27, 28;

для кохання: 13, 30, 31;

для весілля: 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31;

для лікування зубів: 26, 27, 28;

для поїздок: 24, 25, 26, 31.

Останні новини:

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак

Проблема номер один для ЗСУ: військовий експерт розповів, завдяки чому армія Росії просувається на фронті

Армія Росії атакує Україну угрупуванням понад 600 тисяч військових: експерт розповів про ключові напрямки на фронті