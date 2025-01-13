Ви колись замислювалися, чи має ваш знак зодіаку якесь відношення до успіху ваших романтичних стосунків?

Протягом століть астрологи зверталися до зірок, щоб визначити різні елементи нашого життя, включаючи долю наших любовних зв'язків.

Оскільки знак зодіаку може вказувати на загальні риси вашої особистості, ваша карта також може вказати, які якості найкраще поєднуються з вашими власними, щоб сприяти любові та партнерству.

Які знаки Зодіаку підходять один одному:

Овен та Терези

Подібно до цвіркання сірника, іскри обов'язково полетять, коли вогненний Овен і повітряний знак Терези об'єднаються. За словами астролога, якщо ці двоє готові цінувати та навчатися на своїх відмінностях, вони створять нестримне полум'я хімії.

У кожного знака є планета, чия енергія впливає на її поведінку, і з незалежним Марсом, що управляє Овном, і гармонійною Венерою, що управляє Терезами, астролог впевнений, що ця пара «дасть один одному баланс автономії та зв'язку», необхідний для процвітання будь-яких відносин.У той час як Терези можуть допомогти Овну стати більш уважним і залученим до суспільства.

Близнюки та Діва

Товариський повітряний знак Близнюки може знайти заземлення та силу в романтичному партнерстві з організованим земним знаком Діви. Тим часом Діва може розслабитися за допомогою безтурботних Близнюків.

«Ці рухливі знаки будуть ділитися сміхом та спогадами протягом багатьох років, тому що вони будуть вірні один одному», – каже астролог.

Телець та Скорпіон

Телець, земний знак, керований Венерою, прагне ділитися тактильною красою, у той час як Скорпіон, водний знак, керований трансформаційним Плутоном, прагне інтенсивності та дослідження того, що ховається під поверхнею.

Як зазначає астролог, саме цей контраст робить цю конкретну пару такою зрілою для зростання. «Скорпіон справді має справу з реальністю болю та задоволення», — каже він, і є люто відданим супутником, допомагаючи Тельцю прийняти «всі життєві бурі [аж до] веселки та простирадлом у 400 ниток».

З іншого боку, заразлива життєрадісність Тельця дає Скорпіону дозвіл вийти з океану і зрозуміти, наскільки приємно іноді просто закопатися пальцями ніг в пісок. Водночас, цей дует може створити міцний фундамент, який витримає все.

Терези та Лев

Терези і Лев — це динамічна та невимушена романтична пара. "Обидва знаки зодіаку мають великі серця і люблять романтику, що робить їх лідерами один одного", - пояснює астролог. Завдяки сміливій особистості Лева та його потягу до загальної уваги, а також схильності Терезів до рівноваги та краси вони можуть доповнювати один одного, утворюючи позитивну сильну пару.

Близнюки та Стрілець

Пара знаків Повітря та Вогню, Близнюки та Стрілець, мають всі складові для відносин, повних феєрверків, чужих земель та емоційних досліджень. Що справді робить ці знаки сумісними, то це, за іронією долі, їхня загальна потреба в здорових межах.

Близнюками управляє Меркурій, планета спілкування та внутрішньої еволюції.Ця пара дійсно розуміє і відзначає потребу один одного в горизонтах, що постійно розширюються, і обидва відчувають подяку за те, що у них є партнер, відданий здивуванню і мандрівкам.

Читайте також:

Які найнесумісніші знаки Зодіаку: астролог назвав пари.

Скільки часу є, щоб добігти до укриття: експерт розповів про ракетні обстріли ворога.

Графіки відключення світла тепер складаються по-новому: українцям роз'яснили, що змінилося.