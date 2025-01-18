«Білосніжка» — один із трьох майбутніх ігрових фільмів Disney, заснованих на його анімаційній класиці.

Знятий Марком Веббом за сценарієм Грети Гервіг та Ерін Кресіди Вілсон, фільм «Білосніжка» з живими акторами являє собою музичне переосмислення анімаційного фільму Walt Disney Productions 1937 року.

На новому зображенні, наданому USA Today, Зла Королева Галь Гадот стоїть висока і велична, коли вона бере Білосніжку (Зеглер) за руку.

Ці двоє, ймовірно, знаходяться всередині замку Королеви, перш ніж Білосніжка втікає до лісу після того, як Королева наказує її вбити.

Крім Зеглера та Гадот, до акторського складу «Білосніжки» входить Ендрю Бернап у ролі Джонатана (головна чоловіча роль, яка замінила персонажа Принца з оригінального анімаційного фільму).

Ансу Кабіа грає роль Мисливця, а Патрік Пейдж озвучує та використовує технологію захоплення рухів для культового Чарівного дзеркала фільму. Серед інших акторів — Дуджонна Гіфт у ролі Мейпл, Мартін Клебба у ролі Ворчуна та Колін Майкл Кармайкл у ролі Фарно.

У жовтні 2023 року Disney вперше показав фільм «Білосніжка», в якому Сім гномів були зображені не акторами, а персонажами CGI, які були створені так, щоб виглядати як їхні анімовані аналоги.

Нове зображення зі зйомок майбутнього ігрового фільму Disney «Білосніжка» показує зустріч Злої Королеви Галь Гадот і Білосніжки Рейчел Зеглер. Фільм вийде у кінотеатрах України 21 березня 2025 року.

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