Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав поправку, що передбачає відновлення штрафів, які раніше були відмінені.

Про це повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Зокрема це стосується штрафів за невиконання або несвоєчасне виконання постачальниками державних оборонних контрактів. Затверджена поправка до законопроекту №12245, яку підтримав Бюджетний комітет, вводить санкції для недобросовісних постачальників товарів, робіт та послуг для Збройних Сил України.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

додатковий штраф у розмірі 7% вартості товарів, робіт чи послуг за прострочення виконання контракту понад 30 днів;

пеню у розмірі 0,1% вартості товарів, робіт чи послуг за кожен день прострочення контракту;

штраф у 20% вартості неякісних або неповних товарів, робіт чи послуг.

Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа підкреслила, що штрафи стимулюватимуть постачальників своєчасно і якісно виконувати оборонні контракти, навіть після скасування Господарського кодексу.

«Держава має або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми», – додала вона.

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