Комитет Верховной Рады Украины по бюджету поддержал поправку, предусматривающую восстановление ранее отмененных штрафов.
Об этом сообщила председатель Комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина.
В частности, это касается штрафов за невыполнение или несвоевременное исполнение поставщиками государственных оборонных контрактов. Утвержденная поправка к законопроекту №12245, поддержанная Бюджетным комитетом, вводит санкции для недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг для Вооруженных Сил Украины.
В частности, законопроект предусматривает:
- дополнительный штраф в размере 7% от стоимости товаров, работ или услуг за просрочку выполнения контракта более 30 дней;
- пеню в размере 0,1% от стоимости товаров, работ или услуг за каждый день просрочки контракта;
- штраф в 20% от стоимости некачественных или неполных товаров, работ или услуг.
Глава Бюджетного комитета Роксолана Подласа подчеркнула, что штрафы будут стимулировать поставщиков своевременно и качественно выполнять оборонные контракты, даже после отмены Хозяйственного кодекса.
«Государство должно либо получать качественное оружие, либо – компенсацию. Учитывая, что один оборонный контракт может стоить десятки миллиардов гривен, речь идет о существенных суммах», – добавила она.
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