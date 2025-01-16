Глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласса подчеркнула, что штрафы будут стимулировать нарушителей.

Комитет Верховной Рады Украины по бюджету поддержал поправку, предусматривающую восстановление ранее отмененных штрафов.

Об этом сообщила председатель Комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

В частности, это касается штрафов за невыполнение или несвоевременное исполнение поставщиками государственных оборонных контрактов. Утвержденная поправка к законопроекту №12245, поддержанная Бюджетным комитетом, вводит санкции для недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг для Вооруженных Сил Украины.

В частности, законопроект предусматривает:

дополнительный штраф в размере 7% от стоимости товаров, работ или услуг за просрочку выполнения контракта более 30 дней;

пеню в размере 0,1% от стоимости товаров, работ или услуг за каждый день просрочки контракта;

штраф в 20% от стоимости некачественных или неполных товаров, работ или услуг.

Глава Бюджетного комитета Роксолана Подласа подчеркнула, что штрафы будут стимулировать поставщиков своевременно и качественно выполнять оборонные контракты, даже после отмены Хозяйственного кодекса.

«Государство должно либо получать качественное оружие, либо – компенсацию. Учитывая, что один оборонный контракт может стоить десятки миллиардов гривен, речь идет о существенных суммах», – добавила она.

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