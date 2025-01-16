Під час судових дебатів чоловік визнав свою провину і висловив бажання служити в Збройних силах України.

У Чернігівській області чоловік отримав повістку, але ухилився від мобілізації, пославшись на "пораду матері".

Суд визнав його винним, і він отримав три роки оформлення волі, як йдеться у вироку Бобровицького районного суду Чернігівської області.

Інцидент стався в липні 2024 року, коли чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав повістку та мав прибути до центру територіального комплектування (ТЦК), але уникнув мобілізації. Спочатку на суді він заперечував свою провину, пояснивши, що на шляху до господарства побачив військових, які попросили його паспорт і доставили до ТЦК.

Після огляду лікарями чоловік отримав висновок про придатність до служби. Військові повідомили, що він має прибути до ТЦК 9 липня про 5 ранку, але він не виконав це розпорядження, послухавшись поради матері, яка заборонила йому проходити службу.

Під час судових дебатів чоловік визнав свою провину і висловив бажання служити в Збройних силах України. Однак суд, остаточно вивчивши справу, ухвалив рішення засудити його за статтею 336 Кримінального кодексу України до трьох років позбавлення волі.

Також Politeka писала про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) активно займаються розшуком військовозобов'язаних осіб, які порушують правила військового обліку, особливо в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

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