17 січня, дізнайтеся, яке церковне свято цього дня за новим та старим календарем.

17 січня за новим церковним календарем православні згадують преподобного Антонія Великого.

У народному календарі 17 січня називають Антонів день.

17 січня (30 січня за старим стилем) - день пам'яті преподобного Антонія Великого, його вважають одним із найвідоміших ранньохристиянських святих.

Свято 17 січня за старим стилем – Собор 70-ти апостолів.

До преподобного Антонія прийнято звертатися з проханнями захистити від хвороб, життєвих труднощів та сімейних проблем.

17 січня рекомендується присвятити повсякденному клопоту та справам, наприклад, прибирання в будинку, прибудовах, пранні.

Жінки в Антонів день пекли невеликий круглий хліб із толокна із пшеничним борошном, тісто готували на молоці.

Колобки символізували сонце, предки вірили, що вони мають цілющу силу, тож такою випічкою пригощали діток, родичів, сусідів.

Що не можна робити 17 січня:

Народні прикмети не радять 17 січня не розповідати про свої плани на майбутнє, є ризик, що вони не збудуться.

Не рекомендується також шити і в'язати, щоб не зашити і не зав'язати дорогу до будинку грошей.

Слід особливо ретельно стежити за словами, адже цього дня вони наділені магічною силою, не варто говорити зайвого.

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