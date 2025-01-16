Правоохоронці провели обшуки у засновника компанії, якому було повідомлено про підозру.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну схему розкрадання коштів у державному енергетичному холдингу "Укренерго".

Загальний розмір збитків становить майже 60 мільйонів гривень, повідомила пресслужба СБУ 14 січня.

За даними правоохоронців, у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської обласної ради разом зі спільниками організував схему незаконного заволодіння електроенергією. До її реалізації долучилися засновник та директор компанії в Києві, що займається торгівлею енергоносіями.

Зловмисники створили три фіктивні підприємства, через які отримували електроенергію від "Укренерго" без належної оплати, продаючи її споживачам. Отриману виручку вони перевели в тіньовий обіг, прикриваючи операції фіктивними боргами перед компаніями на Балканах.

Завдяки цьому незаконному механізму компанія "Укренерго" понесла збитки на суму 58,44 мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки у засновника компанії, якому було повідомлено про підозру. Іншим двом фігурантам справи інкриміновано заочну підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також Politeka писала про те, що троє осіб з підрядної компанії, яка забезпечувала ремонтні роботи для КП "Київміськсвітло", незаконно заволоділи понад 1,1 млн гривень.

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