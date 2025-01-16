Юрист також зауважив, що останнім часом постало багато судових справ між заявниками та Міністерством оборони через відмову від надання грошової допомоги.

З початком війни перелік осіб, які мають право на грошову допомогу після загибелі військовослужбовця, зазнав змін.

Відтепер підтримка надається новим категоріям родичів загиблих, розповідає адвокат Дмитро Йовдій в ефірі Українського Радіо.

Згідно з новим законодавством, яке набирає чинність з 29 березня 2024 року, до переліку осіб, які можуть претендувати на одноразову допомогу, відносять батьків, дітей (не лише неповнолітніх, як це було раніше), цивільних партнерів, а також утриманців — непрацездатних членів сім'ї загиблого, таких як брат, сестра, племінники, бабусі чи дідусі, якщо вони перебували на його утриманні.

За словами Йовдія, для того, щоб утриманці могли отримати допомогу, потрібно отримати судове рішення, яке набрало законної сили, підтверджуючи їх статус. Це питання вирішується через судовий процес.

Юрист також зауважив, що останнім часом набирає обертів популярність судових справ між заявниками та Міністерством оборони через відмову від надання грошової допомоги. Багато з цих спорів стосуються неправомірного трактування закону Міністерства оборони, зокрема у випадках, коли йдеться про повнолітніх дітей загиблих військових. Судові органи часто приймають рішення про правоту заявників, визнаючи, що досягнення повноліття не позбавляє дітей статусу спадкоємців загиблого батька чи матері.

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