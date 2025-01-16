Командир підсудного пояснив, що чоловік перевівся до його частини з іншої, де він мав проблеми з іншими військовими.

У Полтавській області військовослужбовець двічі втікав із місця дислокації підрозділу і отримав покарання.

Про це йдеться у вироку Миргородського міськрайонного суду.

За даними слідства, 30-річний уродженець Києва, мобілізований як гранатометник, спочатку покинув свою частину в березні 2024 року, пояснивши це поганим станом здоров’я. За його словами, військово-лікарська комісія неправильно оцінила його здатність до служби, і він мав бути повністю демобілізований, а не переведений до іншої частини.

Проте втеча не була одноразова: 13 квітня чоловік повернувся до підрозділу, але вже 13 травня залишив його знову, цього разу посилаючись на «позастатутні відносини». Правоохоронці затримали його в Києві 27 травня.

Позиція командира

Командир підсудного пояснив, що чоловік перевівся до його частини з іншої, де він мав проблеми з іншими військовими. Після першої втечі він повернувся і потім попросив відновити його на службі. Однак, через два дні він втік знову. Командир підкреслив, що жодних позастатутних методів впливу до підсудного застосовано не було: його намагалися заспокоїти, проте чоловік перебував у неадекватному стані, схожому на алкогольне або наркотичне сп'яніння.

Рішення суду

Після вивчення всіх матеріалів, суд визнав мобілізованого винним у скоєнні дезертирства та засудив його до п'яти років і одного місяця позбавлення волі за статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України.

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