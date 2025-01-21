Суд також зауважив, що командування частини допустило порушення прав військовослужбовців, не забезпечивши належних умов для його служби після поранення.

Франківський районний суд Львова 24 грудня 2024 року оголосив вирок у справі військовослужбовця, який неодноразово самовільно залишив військову частину.

Своїми діями обвинувачений пояснив важким фінансовим становищем і неможливістю заробити кошти на життя, йдеться у вироку, оприлюдненому на платформі Opendatabot.

Чоловік вперше залишив частину 27 червня 2023 року, коли не повернувся після реабілітації. У наступні місяці він ще тричі порушував статутний порядок: у вересні, жовтні–грудні 2023 року, а також з грудня 2023-го до жовтня 2024 року. Протягом цього часу військовослужбовець перебував поза частиною без законних підстав.

На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що після поранення отримав лише 615 гривень на місяць, що катастрофічно не вистачало для нормального життя. У такій ситуації він був змушений самостійно шукати підробітки, щоб забезпечити себе.

Рішення суду

Зважаючи на обставини справи, суд врахував участь обвинуваченого в бойових діях, його щире каяття та співпрацю зі слідством. Військовослужбовцю призначили мінімальне покарання — п'ять років позбавлення волі. Водночас суд вирішив звільнити чоловіка з-під варти до набрання вироком законної сили.

Суд також зауважив, що командування частини допустило порушення прав військовослужбовців, не забезпечивши належних умов для його служби після поранення.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. Якщо апеляцій не буде подано, рішення набере чинності 21 січня 2025 року.

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