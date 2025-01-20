Синоптикиня також раніше наголосила, що морози поступово слабшають.

Українці можуть очікувати на поступове потепління, адже з 20 січня температура в країні почне підвищуватися.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі для НВ.

За словами синоптикині, морози відступлять вже з 16 січня. Вночі температура коливатиметься в межах +1°…-4°, а вдень досягатиме від -3° до +3°. До кінця січня очікується подальше потепління, яке, ймовірно, продовжиться й у лютому.

"Тиждень буде досить спокійним, без різких перепадів. Проте всі тенденції до підвищення температури: якщо на початку тижня буде близько -3°, то наприкінці частіше фіксується значення до +3°", – зазначила Наталія Птуха.

Згідно з прогнозом, наприкінці січня та на початку лютого стовпчики термометрів збільшаться, показуючи -5°…+5°. Раніше синоптикиня також наголосила, що морози поступово слабшають.

Поточного робочого тижня температура вдень триматиметься в межах -3°…+3°. Лише в ніч на четвер мороз послабшає. Опади куються очі в середу, 15 січня, переважно в західних, північних та центральних областях. Натомість 16-18 січня пануватиме зона підвищеного атмосферного тиску, тому погода буде ясною.

Наступного тижня температура підвищуватиметься ще більше, а повітря прогріється до +5°.

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