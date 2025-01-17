Тепер до частини 4 статті 117 додається вимога, що медіа повинно видалити коментарі українців.

ЗМІ зобов'язали видаляти негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами - лише за однієї умови не будуть карати за негативні коментарі в мережі.

Відповідний законопроект 11321, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, 14 січня прийняла Верховна Рада.

Згідно з оновленнями до статті 117 Закону «Про медіа», суб’єкти онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації або інформації, забороненої до розповсюдження згідно зі статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була розміщена користувачами в розділах для коментування або публікацій на веб-сайтах чи сторінках медіа.

За умови, що суб’єкт обмежить доступ до такої інформації протягом 3 робочих днів після отримання скарги чи припису від Національної ради або судової ухвали про відкриття провадження.

Тепер до частини 4 статті 117 додається вимога, що медіа повинно видалити коментарі протягом 3 днів з моменту отримання судової ухвали. Згідно з судовими рішеннями, багато посадових осіб вважають негативну інформацію про себе недостовірною. Тобто нардепи почали наступ на свободу слова - законодавчо намагаються себе захистити від журналістських розслідувань та не хочуть чути думки простих українців про себе.

При цьому Велика Палата Верховного Суду у справі №905/902/20 наголосила, що інформація, яка має негативний характер, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного (презумпція добропорядності).

Джерело: Судово-юридична газета.

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