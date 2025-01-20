Пенсія буде нарахована лише з дня подачі заяви, що означає втрату виплати за попередні місяці.

У 2025 році багатьом громадянам України необхідно оформити пенсію, якщо вони досягли відповідного віку та мають достатній страховий стаж, однак частина з них може залишитися без виплати на три місяці через власну неуважність.

Про це інформують у Пенсійному фондя.

Як уникнути втрати пенсійних виплат

Пенсіонери, які планують вийти на пенсію у 2025 році, повинні потурбуватися про своєчасне оформлення виплат. Заявку на пенсію потрібно подати протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку. Якщо цього не зробити, пенсія буде нарахована лише з дня подачі заяви, що означає втрату виплати за попередні місяці.

Способи подачі заяви на пенсію

Подати заявку можна через кілька зручних каналів:

В мобільному додатку "Дія".

Онлайн через офіційний вебпортал Пенсійного фонду.

Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Нові умови виходу на пенсію у 2025 році

Зміни в пенсійній реформі, що набрали чинності 1 січня 2025 року, передбачають, що для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Ці правила стосуються як чоловіків, так і жінок. При стажу від 22 до 31 року пенсію можна отримати пенсію у 63 роки. Власники стажу від 15 до 21 року виходять на пенсію лише в 65 років. А тим, хто має менше 15 років стажу, замість пенсії буде нараховуватися державна соціальна допомога після досягнення 65 років.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.