У 2025 році багатьом громадянам України необхідно оформити пенсію, якщо вони досягли відповідного віку та мають достатній страховий стаж, однак частина з них може залишитися без виплати на три місяці через власну неуважність.
Про це інформують у Пенсійному фондя.
Як уникнути втрати пенсійних виплат
Пенсіонери, які планують вийти на пенсію у 2025 році, повинні потурбуватися про своєчасне оформлення виплат. Заявку на пенсію потрібно подати протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку. Якщо цього не зробити, пенсія буде нарахована лише з дня подачі заяви, що означає втрату виплати за попередні місяці.
Способи подачі заяви на пенсію
Подати заявку можна через кілька зручних каналів:
В мобільному додатку "Дія".
Онлайн через офіційний вебпортал Пенсійного фонду.
Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.
Нові умови виходу на пенсію у 2025 році
Зміни в пенсійній реформі, що набрали чинності 1 січня 2025 року, передбачають, що для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Ці правила стосуються як чоловіків, так і жінок. При стажу від 22 до 31 року пенсію можна отримати пенсію у 63 роки. Власники стажу від 15 до 21 року виходять на пенсію лише в 65 років. А тим, хто має менше 15 років стажу, замість пенсії буде нараховуватися державна соціальна допомога після досягнення 65 років.
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