Підозрюваний очолює управління транспорту з 2019 року, а в 2023 році його річний заробіток на посаді складав 406 тис. грн.

Правоохоронці оголосили підозру начальнику управління транспорту Івано-Франківської міськради.

Поліція Івано-Франківської області повідомила, що посадовець, використовуючи службову посаду, протягом року організував схему заволодіння коштами.

Він подав до фінансового управління міськради запит на додаткові 1,5 млн грн для встановлення зупинок без належних розрахунків та без дотримання норми ціноутворення. До схеми залучив місцеве подружжя: 30-річну франківку, яка зареєструвала ФОП і уклала договір на виконання робіт, та її чоловіка, який здійснював облаштування зупинок, використовуючи дешеві матеріали.

Матеріали в актах виконаних робіт були завищені за ціною, а посадовець не перевірив їх вартість і підписав акти. В результаті було розтрачено 600 тис. грн з бюджету. Під час обшуку правоохоронці вилучили документи та інші речові докази.

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила, що посадовцю та приватному підприємцю оголошено підозри за заволодіння майном шляхом скористання службовим становищем, залученням групи осіб, а також за легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. У разі доведення провини учасникам схеми загрожує до 8 років ув'язнення.

Підозрюваний очолює управління транспорту з 2019 року, а в 2023 році його річний заробіток на посаді складав 406 тис. грн.

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