Чоловік не визнав боргу, оскільки вважав, що вже повністю сплатив кредит - у зв’язку з цим "ПриватБанк" звернувся до суду.

Клієнт українського банку"ПриватБанку", незважаючи на погашення кредиту, залишився винним фінансовій установі значну суму.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як випливає з матеріалів, у 2018 році українець отримав кредитний ліміт у розмірі 40 тисяч гривень. Проте до 2024 року його борг перед банком зріс до 47 253 грн, які складалися з:

39 473 грн заборгованості за тілом кредиту;

7 779 грн за простроченими відсотками.

Чоловік не визнав боргу, оскільки вважав, що вже повністю сплатив кредит. У зв’язку з цим "ПриватБанк" звернувся до суду, щоб стягнути заборгованість.

Представник відповідача у суді заявив, що банк не повідомив клієнта про розмір нарахованих відсотків, а умови та правила надання послуг, які є частиною кредитного договору, клієнт не підписував і не визнає.

Суд зобов’язав відповідача виплатити "ПриватБанку" 11 409 грн за кредитним договором. У рішенні зазначено, що клієнт справно сплачував борг до 27 травня 2020 року, однак пізніше почав погашати кредит лише частково, хоча продовжував регулярно користуватися коштами з кредитної картки.

За період користування кредитними коштами до 1 січня 2023 року клієнт витратив загалом 78 513 грн, водночас часткові виплати склали 67 104 грн. Таким чином, залишок непогашеної заборгованості за тілом кредиту становив 11 409 грн.

Суд визнав, що клієнт не надав доказів повного погашення кредиту, тому частково задовольнив позов "ПриватБанку" та стягнув зазначену суму на користь банку.

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