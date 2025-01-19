Енергетичні фахівці мають достатній досвід і чітке розуміння того, як реагувати на різні виклики, з якими країна стикалася в минулі роки.

В Україні існує ймовірність повернення відключення електроенергії, якщо морози знову посиляться.

Однак наразі ситуація залишається стабільною, повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі КИЇВ24.

Водночас, енергетичні фахівці мають достатній досвід і чітке розуміння того, як реагувати на різні виклики, з якими країна стикалася в минулі роки.

Таким чином, стало відомо, що російські війська намагаються вивести з ладу компресорні станції газосховищ, розташовані на поверхні. Попри пошкодження, катастрофічних наслідків наразі немає.

«Не варто очікувати апокаліптичних сценаріїв. З іншого боку, пошкодження тривають, тому важливо посилювати захист. Це завдання активно реалізується, і над ним працюють відповідні служби», — підсумував Харченко.

Також Politeka писала про те, що у Києві почастішали випадки шахрайства, пов’язані з перевіркою лічильників води - шахраї телефонують мешканцям, видаючи себе за представників "Київводоканалу".

У "Київводоканалі" нагадують, що вони здійснюють лише SMS-інформування про необхідність повірки лічильників і не телефонують споживачам з подібними попередженнями.

Громадянам рекомендують замовляти послуги повірки виключно у офіційних виконавців — "Київводоканалу" або "Київтеплоенерго".

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