Результати відображають думки керівників підприємств і не є оцінками Національного банку.

Керівники українських підприємств очікують зростання зарплат у 2025 році.

Як йдеться у звіті Національного банку України "Ділові очікування підприємств України" за IV квартал 2024 року, більшість респондентів передбачають більш високі темпи зростання витрат на оплату праці в найближчі 12 місяців.

Балансові відповіді становлять 56,5%, що є значним підвищенням показника з попередніми кварталами: у II кварталі 2024 року цей показник склав 52,9%, а в I кварталі 2024 року — 62,6%.

Найвищі прогнози щодо підвищення заробітних плат:

За видами економічної діяльності — у підприємствах переробної промисловості.

За розміром — у середніх підприємствах.

За напрямом діяльності — у підприємствах, які займаються експортними операціями.

За регіонами — у підприємствах Житомирської області.

Найнижчі очікування:

За видами економічної діяльності — у підприємствах добувної промисловості.

За розміром — у малих підприємствах.

За напрямком діяльності — у підприємствах, орієнтованих тільки на внутрішній ринок.

За регіонами — у підприємствах Кіровоградської та Сумської областей.

Опитування проводилося з 31 жовтня по 29 листопада 2024 року серед 660 підприємств з 21 області України (без урахування тимчасово окупованих територій). Результати відображають думки керівників підприємств і не є оцінками Національного банку.

Для довідки середня заробітна плата штатних працівників в Україні за перші дев'ять місяців 2024 року зросла на 22,2%, досягнувши 20 592 гривень.

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