Результаты отражают мнения руководителей предприятий и не являются оценками Национального банка.

Руководители украинских предприятий ожидают роста зарплат в 2025 году.

Как говорится в отчете Национального банка Украины "Деловые ожидания предприятий Украины" за IV квартал 2024 года, большинство респондентов предполагают более высокие темпы роста затрат на оплату труда в ближайшие 12 месяцев.

Балансовые ответы составляют 56,5%, что является значительным повышением показателя по предыдущим кварталам: во II квартале 2024 года этот показатель составил 52,9%, а в I квартале 2024 года — 62,6%.

Высокие прогнозы по повышению заработных плат:

По видам экономической деятельности – на предприятиях перерабатывающей промышленности.

По размеру – в средних предприятиях.

По направлению деятельности – в предприятиях, занимающихся экспортными операциями.

По регионам – в предприятиях Житомирской области.

Самые низкие ожидания:

По видам экономической деятельности – в предприятиях добывающей промышленности.

По размеру – в малых предприятиях.

По направлению деятельности – в предприятиях, ориентированных только на внутренний рынок.

По регионам – в предприятиях Кировоградской и Сумской областей.

Опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 среди 660 предприятий из 21 области Украины (без учета временно оккупированных территорий) Результаты отражают мнения руководителей предприятий и не являются оценками Национального банка.

Для справки средняя заработная плата штатных работников в Украине за первые девять месяцев 2024 выросла на 22,2%, достигнув 20 592 гривен.

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