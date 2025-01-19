Міністерство соціальної політики України активно працює над реформою системи соціального страхування, яка має бути реалізована вже з 1 липня 2025 року.

Укрінформ передає, що через законопроєкт №12209 зміни торкнуться прокурорів, які наразі є єдиними, хто має можливість одночасно отримувати пенсії по інвалідності та працювати в органах прокуратури.

Згідно із заявою першої заступниці міністра соціальної політики України Дарії Марчак, це поставить їх в рівні умови з іншими громадянами України.

Зміни також стосуються самого процесу призначення по інвалідності — для прокурорів він виконуватиметься за загальними принципами, як для решти населення. Прийняте рішення є відповіддю на вимоги Міжнародного валютного фонду щодо консолідації пенсійного законодавства, щоб уникнути можливих зловживань у майбутньому. Паралельно Верховною Радою було зареєстровано законопроєкт №12278, який вимагає встановлення єдиних умов для перерахунку пенсії, зокрема для внесення різного тлумачення пенсійного законодавства при достроковому виході на пенсію через інвалідність.

гроші

Наразі прокурори можуть отримувати пенсію за вислугу років і працювати в прокуратурі, що фактично дає можливість отримувати підвищену зарплату. Згідно з новим законопроєктом, пенсія за вислугу років буде призначатися лише після звільнення з органів прокуратури.

гроші, виплати

Зміни торкнуться й механізму перерахунку пенсій прокурорам та силовикам. Замість спеціальних умов, перерахунок проводиться з урахуванням зростання доходів населення та споживчих цін відповідно до чинного законодавства про державне пенсійне страхування, тобто за тим самим принципом, який застосовують до всіх пенсіонерів.

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