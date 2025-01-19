Міністерство соціальної політики України активно працює над реформою системи соціального страхування, яка має бути реалізована вже з 1 липня 2025 року.

Укрінформ передає, що через законопроєкт №12209 зміни торкнуться прокурорів, які наразі є єдиними, хто має можливість одночасно отримувати пенсії по інвалідності та працювати в органах прокуратури.

Згідно із заявою першої заступниці міністра соціальної політики України Дарії Марчак, це поставить їх в рівні умови з іншими громадянами України.

Зміни також стосуються самого процесу призначення по інвалідності — для прокурорів він виконуватиметься за загальними принципами, як для решти населення. Прийняте рішення є відповіддю на вимоги Міжнародного валютного фонду щодо консолідації пенсійного законодавства, щоб уникнути можливих зловживань у майбутньому. Паралельно Верховною Радою було зареєстровано законопроєкт №12278, який вимагає встановлення єдиних умов для перерахунку пенсії, зокрема для внесення різного тлумачення пенсійного законодавства при достроковому виході на пенсію через інвалідність.

Наразі прокурори можуть отримувати пенсію за вислугу років і працювати в прокуратурі, що фактично дає можливість отримувати підвищену зарплату. Згідно з новим законопроєктом, пенсія за вислугу років буде призначатися лише після звільнення з органів прокуратури.

Зміни торкнуться й механізму перерахунку пенсій прокурорам та силовикам. Замість спеціальних умов, перерахунок проводиться з урахуванням зростання доходів населення та споживчих цін відповідно до чинного законодавства про державне пенсійне страхування, тобто за тим самим принципом, який застосовують до всіх пенсіонерів.

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