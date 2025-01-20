21 січня церква за новим стилем вшановує преподобного Максима Сповідника, за старим календарем раніше згадували преподобного Григорія Печерського.

Здавна наші предки 21 січня випікали пироги з різними начинками та пригощали рідних.

За традицією частину пирогів віддавали бідним і голодуючим, щоб у сім'ї було благополуччя та достаток.

21 січня важливо згадати добрим словом і молитвою всіх, хто хоч раз приходив до вас на допомогу.

Також краще подякувати гарній справі, яка тепер допоможе в чомусь їм.

Що не можна робити 21 січня:

Під особливою забороною на Максима Сповідника лайка з рідними та близькими людьми.

Давно вірили, що сварки дадуть проблеми зі здоров'ям.

Не варто глузувати з людей, які зазнали чогось невдачі, тому що ви опинитеся на їхньому місці.

Категорично заборонено займати сіль, разом із нею ви віддасте сімейне щастя.

Прикмети 21 січня:

Якщо дме сильний вітер - літо буде холодним.

Ворон кричить уранці більше двох разів – скоро потеплішає.

На Омеляна немає вітру - літній період виявиться теплим.

Завірюха і виє завірюха 21 січня - у дорогу вирушати не можна.

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