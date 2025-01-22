Кабінет Міністрів 17 січня підтримав законопроєкт, що стимулює громадян, які отримують монетизовані пільги, використовувати їх для оплати житлово-комунальних послуг.

З початку 2025 року українці отримуватимуть субсидії та пільги на оплату комунальних послуг за новими єдиними правилами.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, для певних категорій громадян, зокрема учасників бойових дій і осіб із інвалідністю, отриманою під час війни, залишаються чинними попередні умови нарахування пільг.

Як зміниться система нарахування субсидій

З 1 січня 2025 року всі субсидії та пільги призначатимуться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родини. Раніше деякі пільгові категорії користувалися знижками на комуналку незалежно від доходів. Ці зміни закріплені у Законі України "Про державний бюджет на 2025 рік".

У Мінсоцполітики пояснили, що новий підхід дозволить ефективніше використовувати бюджетні кошти в умовах війни. Допомогу отримуватимуть лише ті, хто дійсно її потребує.

"Родини, які звернуться за пільгами після 1 січня 2025 року, отримуватимуть допомогу за новими правилами. Водночас ті, хто користувався пільгами до 31 грудня 2024 року, зможуть залишитися на старих умовах до завершення опалювального сезону 2024/2025", — зазначили у відомстві.

Хто зберігає право на пільги за старими умовами

Пільги без змін продовжать діяти для:

учасників бойових дій;

осіб із інвалідністю, отриманою під час війни.

Монетизація пільг і контроль за їх використанням

Кабінет Міністрів 17 січня підтримав законопроєкт, що стимулює громадян, які отримують монетизовані пільги, використовувати їх для оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Наразі багато отримувачів субсидій витрачають кошти не за призначенням, що збільшує борги перед підприємствами критичної інфраструктури.

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