Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику Міністра соціальної політики, через його дії державний бюджет поніс збитки на понад 24 млн грн.

Подробиці повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення цей посадовець уклав незаконну угоду з комерційним підприємством щодо закупівлі комп'ютерної техніки для центрального апарату Міністерства. Ця угода була підписана всупереч чинному законодавству та не відповідала цілям проекту співпраці зі Світовим банком, в рамках якого мала відбуватись закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Міністерством цифрової трансформації.

Результати судово-економічної експертизи підтвердили, що угода завдала збитків державному бюджету на суму понад 24 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили підозру колишньому заступнику Міністра за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), що передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Розслідування проводилось за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Підкреслюється, що згідно зі ст. 62 Конституції України, кожна особа вважається невинною у скоєнні злочину, поки її вину не буде доведено в судовому порядку і винесено обвинувальний вирок.

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