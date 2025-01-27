Сильні магнітні бурі охоплять Землю з 27 січня до 2 лютого, їх вплив може вплинути на самопочуття багатьох людей.

Сильні магнітні бурі очікуються в середині тижня, тому до них варто підготуватися до метеозалежних людей.

За даними експертів Meteoagent, прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі говорить, що з 27 січня на Землі є досить сильна магнітна активність.

Магнітні бурі очікуються до кінця тижня, але вже з 1 лютого очікується середній геомагнітний шторм у 4 бали.

Фахівці кажуть, що серед симптомів магнітної бурі у метеозалежних людей може спостерігатися запаморочення, сонливість, почастішання пульсу, незрозуміла тривожність та перепади настрою.

Загальна порада для всіх людей, які відчувають на собі вплив магнітних бур – пити більше чистої води та зменшити вживання солі. Також варто добре висипатися, та й загалом більше відпочивати.

Метеозалежним людям варто особливо уважно ставитись до свого здоров'я у цей період.

Коли очікуються магнітні бурі на тижні з 27 січня до 2 лютого:

27 січня - індекс геомагнітної активності Kp 2, вплив магнітних бур слабкий.

28 січня, експерти попередили про магнітну бурю середньої інтенсивності, Кр 4. Метеозалежні люди можуть відчути її вплив.

29 січня буде пік активності магнітної бурі, вона буде лише на рівні Kp 5-6.

Більшість людей можуть страждати через головний біль, може знизитися концентрація та працездатність.

З 30 січня магнітна буря піде на спад, але коливання залишаються на рівні Kp 4, тож у ці дні рекомендується більше відпочивати.

31 січня очікується стабілізація магнітного поля, геомагнітна активність зменшиться до Kp 3.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: є кілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, в якій галузі у пенсіонерів найнижчі виплати та ледве виживають.