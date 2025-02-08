Угорщина стикається з економічними труднощами, що можуть поставити під сумнів шанси Віктора Орбана на виграш у виборах 2026 року.

Віктора Орбана можуть не переобрати на посаду прем'єр-міністра на наступних парламентських виборах.

Як повідомляє Reuters, основною проблемою для Будапешта є висока інфляція, яка стала відчутною для кожного громадянина країни. Угорці не бачили такого значного зниження рівня життя з часу приходу до влади партії "Фідес" у 2010 році.

Підвищення інфляції, особливо у 2022-2023 роках, стало наслідком низки факторів, включаючи російське вторгнення в Україну та пов'язані з ним економічні потрясіння в Європі. Однак частину проблем Орбан створив і сам. Перед парламентськими виборами 2022 року він витратив 5,35 мільярда доларів на державні виплати населенню, що лише посилило інфляційні процеси.

Європейська комісія прогнозує, що зростання угорської економіки в 2025 році складе лише 1,8%, що є найменшим показником за 15-річне правління Орбана. Ці труднощі можуть мати серйозні наслідки для популярності уряду, що підтверджують останні опитування. Зокрема, нова правоцентристська партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадьяра вже випереджає "Фідес" на деяких ділянках політичного спектру.

Незважаючи на ці проблеми, Орбан не збирається здавати позиції. Як пише Bloomberg, він вже планує повернутися до практики опосередкованого підкупу виборців, намагаючись здобути їх підтримку через субсидії. Зокрема, планується видати пенсіонерам у сільській місцевості по 3 мільйони форинтів (приблизно 7700 доларів) для ремонту їхніх будинків. Однак економічні проблеми можуть бути занадто серйозними для таких заходів.

Джерело: reuters.

Останні новини:

Виклик для Заходу: американський генерал розповів, як США показали слабкість перед новою "віссю зла"

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, коли буде озвучено реальний мирний план Трампа.

Трамп розглядає кілька сценаріїв завершення війни в Україні: головні ідеї та плани