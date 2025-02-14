Війна в Україні може стати рідкісним моментом співпраці між США та Китаєм, особливо в контексті торговельних відносин між Пекіном і Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що лідер КНР Сі Цзіньпін може зіграти ключову роль у припиненні бойових дій в Україні.

Як пише CNN, це питання, ймовірно, буде порушено на Мюнхенській безпековій конференції, де віце-президент США Джо Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а міністр закордонних справ Китаю Ван І очолить делегацію з Пекіна, пише Politeka.net.

На думку аналітиків, Китай може бути зацікавлений у тому, щоб зіграти корисну роль у завершенні конфлікту, але в той же час Пекін боїться підриву своїх відносин із Росією, зазначає Юн Сан, директорка китайської програми аналітичного центру Stimson, пише Politeka.net .

"Реальний результат, якого Пекін хотів би уникнути, - це дуже сильно ослаблена Росія. Тому що тоді... (Пекін) буде позбавлений одного важливого партнера", - сказав доцент Національного університету Сінгапуру Чонг Джа Іан.

Різко негативно оцінюючи можливість тиску на Путіна, фахівці вказують, що Китай не може дозволити собі, щоб Росія повністю провалилася, бо це буде мати серйозні економічні наслідки. Китай вже і так перебуває в складних відносинах із США та Європою, і тому змушений продовжувати підтримувати Росію як свого "єдиного могутнього дипломатичного союзника" , пише Politeka.net.



Більше того, деякі спостерігачі вважають, що Сі також бачить у Путіні потенційне джерело економічної та дипломатичної підтримки у разі загострення ситуації навколо Тайваню.

Трамп і Китай можуть спробувати домовитися про мирну угоду, яка б задовольнила всі сторони: Путін міг би зберегти обличчя, а Сі та Трамп могли б позиціонувати себе як миротворці. Однак цей сценарій викликає застереження у багатьох експертів. Якщо Росія зберігатиме контроль над частинами України, це може призвести лише до тимчасового затишшя, а не до стійкого миру.

Джерело: cnn.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко оцінив телефонну розмову Трампа з путіним: «Це свідчить, до речі, про слабкість росії».

Також Politeka писала про те, що Бортник пояснив, як США збираються заморозити російсько-українську війну по лінію фронту, якщо це не влаштовує нікого.