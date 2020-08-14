Олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов жорстко засудив протести в Білорусі

Він заявив, що 90% мітингувальників – безголова, проплачена публіка.

"Всі кричать, качають свої права. Конкретики немає. Якби вийшли на вулиці зі своїми пропозиціями щодо реформ, була б інша справа. На правоохоронців нападати не можна. Я б таких людей, які нападають на поліцейських, садив би на 15 років.

Наїжджають на автомобілях. Будь моя воля, я з першої хвилини цих заворушень дав би команду лупити, як собак. Якщо ви вийшли на вулицю-добре. Ідіть спокійно, підніміть транспаранти, напишіть на них, у чому Лукашенко не правий", - сказав Тихонов в інтерв'ю championat.com.

Раніше ми писали, що Білоруський боксер Іван Баранчик висловив свою підтримку громадянам Білорусі, які протестують проти влади.

Слова підтримки він написав в Instagram.

"Жыве Беларусь. Білоруси - це найдобріші, миролюбні, розуміють і спокійні люди, яких ви можете зустріти. Але вони втомилися мовчати.

Подивіться на людей на вулицях: у них в руках немає зброї. Вони не хочуть війни. Вони хочуть бути почутими. Вони мовчали протягом 26 років.

Інтернет відключений по всій країні вже два дні, ніхто не може зв'язатися зі своїми рідними.

Білоруси, що знаходяться в Білорусії зараз, ви зробите це. Ви сильні", - написав у спортсмен.

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