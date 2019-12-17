В Росії за підозрою у вбивстві задержалиглаву фракції "Єдина Росія" Переславль-Заліській думи Володимира Корнілова

Повідомляється, що 15 грудня у власній машині знайшли вбитим місцевого жителя 60-річного Павла Череднякова.

Попередньо встановлено, що вбивство сталося в передмісті Переславля – Троїцької слободі. Затриманий 53-річний депутат-єдинорос Корнілов також проживає в Троїцькій слободі.

"Корнілов у нетверезому стані вбив водія автомобіля, а потім спробував знищити труп і підпалив машину. Проте тіло не згоріло до кінця", – пишуть ЗМІ.

Озвучені різні версії події. За однією з них Чередников був убитий в своїй машині. За іншою версією загиблого знайшли під деревом між магазином і будинком. При цьому тіло було частково спалено.

Партія "Єдина Росія" вже виключила Корнілова зі своїх лав. Також він написав заяву про дострокове складання повноважень депутата міської думи.

Депутат переславской міської Думи Сергій Царьов в мережі повідомив, що Корнілов затриманий і знаходиться під слідством.

Володимир Корнілов народився 26 лютого 1966 року. У 1991 році закінчив Переяславський технікум хімічної промисловості, у 2001 році (заочно) – Санкт-Петербурзький державний університет кіно і телебачення. З 1988 по 1996 рр. працював у ВАТ "Компанія "Славич", починаючи від слюсаря до заст. начальника аміачно-холодильного цеху. 1997 – 2004 рр. – індивідуальний підприємець.

З 2013 по 2018 рік був головою Зборів представників Переславского муніципального району. З 2019 по н. в. – начальник Єдиної диспетчерської служби адміністрації Переславля-Залеського. З 1994 року – староста Троїцької Слободи. У 2016 році нагороджений почесною грамотою Ярославської обласної думи. Одружений, двоє дітей.

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