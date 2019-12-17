В России по подозрению в убийстве задержалиглаву фракции "Единая Россия" Переславль-Залесской думы Владимира Корнилова
Сообщается, что 15 декабря в собственной машине нашли убитым местного жителя 60-летнего Павла Череднякова.
Предварительно установлено, что убийство произошло в пригороде Переславля – Троицкой слободе. Задержанный 53-летний депутат-единоросс Корнилов также проживает в Троицкой слободе.
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"Корнилов в нетрезвом состоянии убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Однако тело не сгорело до конца", – пишут СМИ.
Озвучены разные версии происшествия. По одной из них Чередников был убит в своей машине. По другой версии погибшего нашли под деревом между магазином и домом. При этом тело было частично сожжено.
Партия "Единая Россия" уже исключила Корнилова из своих рядов. Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы.
Депутат переславской городской Думы Сергей Царев в сети сообщил, что Корнилов задержан и находится под следствием.
Владимир Корнилов родился 26 февраля 1966 года. В 1991 году окончил Переславский техникум химической промышленности, в 2001 году (заочно) – Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. С 1988 по 1996 гг. работал в ОАО "Компания "Славич", начиная от слесаря до зам.начальника аммиачно-холодильного цеха. 1997 – 2004 гг. – индивидуальный предприниматель.
С 2013 по 2018 год был главой Собрания представителей Переславского муниципального района. С 2019 по н.в. – начальник Единой диспетчерской службы администрации Переславля-Залесского. С 1994 года – староста Троицкой Слободы. В 2016 году награжден почетной грамотой Ярославской областной думы. Женат, двое детей.
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