Пропагандисти підняли шум через чергове викрадення ЗСУ терориста "ЛНР" з окупованої території Донбасу

Обговорення цієї теми рупори Кремля почали в гостях у пропагандистській телепрограмі "Вечір з Володимиром Соловйовим".

До всього іншого, він обізвав українців терористами, з якими неможливо вести переговори. Також несамовитий топ-пропагандист заявив, що взагалі неможливо домовлятися з представниками України ні в одному переговорному форматі, який існує.

"Як можна після цього проводити зустріч в Мінському форматі, обговорювати "формулу Штайнмайера", коли ви людей крадете?!" - вибухнув злякано топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов.

До всього іншого, він почав залякувати українців відповідними атаками з боку бойовиків. За його словами, вони запросто можуть почати викрадати солдатів української армії.

Після залякувань топ-пропандиста, не зміг стриматися і радник ватажка "ЛНР" із зовнішніх зв'язків Родіон Мірошник. Він почав бити тривогу через професійні дії української армії. Він зазначив, що ЗСУ явно вивчили якісь секретні техніки і прийоми, якими їх показали західні партнери.

Він сказав, що в Україні нібито є спеціальний полк, який займається спецопераціями. За словами Мірошника їх постійно навчають спеціальні міжнародні вчителя-інструктори, які приїхали з США і Великобританії.

Він почав розповідати, що інструктори з'являються тут, щоб натаскувати українських "терористів", проти "захисників" Донбасу.

"Вони виховують терористів, які працюють на нашій території!" – почав фантазувати терорист, нарікаючи на те, що у них такого немає.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Соловйов знову почав нагнітати атмосферу в Росії, залякуючи її жителів «американськими биолабораториями», які нібито роблять експерименти над мешканцями України, Грузії, Казахстану, Азербайджану, Вірменії та Узбекистану.