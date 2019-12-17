Пропагандисты подняли шум из-за очередного похищения ВСУ террориста "ЛНР" с оккупированной территории Донбасса

Обсуждение этой темы рупоры Кремля начали в гостях в пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ко всему прочему, он обозвал украинцев террористами, с которыми невозможно вести переговоры. Также невменяемый топ-пропагандист заявил, что невозможно вообще договариваться с представителями Украины ни в одном переговорном формате, который существует.

"Как можно после этого проводить встречу в Минском формате, обсуждать "формулу Штайнмайера", когда вы людей похищаете?!" - взорвался испуганно топ-пропагандист России Владимир Соловьев.

Ко всему прочему, он начал запугивать украинцев ответными атаками со стороны боевиков. По его словам они запросто могут начать похищать солдат украинской армии.

После запугиваний топ-пропандиста, не смог сдержаться и советник главаря "ЛНР" по внешним связям Родион Мирошник. Он начал трубить тревогу из-за проффесиональных действий украинской армии. Он отметил, что ВСУ явно изучили какие-то секретные техники и приемы, которыми их обучили западные партнеры.

Он сказал, что в Украине якобы есть специальный полк, который занимается спецоперациями. По словам Мирошника их постоянно обучают специальные международные учителя-инструкторы, которые приехали из США и Великобритании.

Он начал вещать, что инструкторы появляются здесь, чтобы натаскивать украинских "террористов", против "защитников" Донбасса.

"Они воспитывают террористов, которые работают на нашей территории!" – начал фантазировать террорист, сетуя на то, что у них такого нет.

Также ранее сообщалось, что Владимир Соловьев снова начал нагнетать атмосферу в России, запугивая ее жителей «американскими биолабораториями», которые якобы делают эксперименты над жителями Украины, Грузии, Казахстана, Азербайджана, Армении и Узбекистана.