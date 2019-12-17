Кейт Міддлтон нервово відреагувала на зухвалість британської телеведучої

84-річна Мері Беррі ведуча шоу Berry Royal Christmas допустила колючість в адреса Кейт Міддлтон, про це повідомляє Politeka.net.

Програма культової британської телеведучої, авторки кулінарних книг, Мері Беррі вийшла в ефір увечері в понеділок.

Кейт Міддлтон з телезіркою готували солодощі на свіжому повітрі. Відчувалося "lдомінування" Мері над Кейт в кулінарному плані. І ось в один момент телеведуча передала герцогині кондитерський мішок, наповнений вершково-сирною глазур'ю і недбало запитала у Міддлтон: "Хочеш збризнути мій торт?"

Нервово засміявшись і розгубившись спочатку, Кейт посміхнулася і повела себе незворушно. Міддлтон звернулася до своєї наставниці з такими словами: "Може, ти спочатку покажеш мені, як це робиться?".

Ось так телеведуча з невинним виглядом потроллила кулінарні здібності Кейт. Однак, Міддлтон не розгубилася і з честю вийшла з "слизької ситуації".

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Забути, хоча б тимчасово, про ворожнечу можуть герцоги Кембриджські і герцоги Сассекські. Принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі і Меган Маркл можна буде незабаром побачити разом на одному заході.

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