Кейт Миддлтон нервно отреагировала на дерзость британской телеведущей

84-летняя Мери Берри ведущая шоу Berry Royal Christmas допустила колкость в адрес Кейт Миддлтон, об этом сообщает Politeka.net.

Программа культовой британской телеведущей, автора кулинарных книг, Мери Берри вышла в эфир вечером в понедельник.

Кейт Миддлтон с телезвездой готовили сладости на свежем воздухе. Ощущалось "превосходство" Мери над Кейт в кулинарном плане. И вот в один момент телеведущая передала герцогине кондитерский мешок, наполненный сливочно-сырной глазурью и небрежно спросила у Миддлтон: "Хочешь сбрызнуть мой торт?"

Нервно засмеявшись и растерявшись сначала, Кейт улыбнулась и повела себя невозмутимо. Миддлтон обратилась к своей наставнице с такими словами: "Может, ты сначала покажешь мне, как это делается?".

Вот так телеведущая с невинным видом потроллила кулинарные способности Кейт. Однако, Миддлтон не растерялась и с честью вышла из "скользкой ситуации".

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон временно забыли о своих обидах.

Королева настаивает на том, чтобы братья со своими женами осуществили совместный выход, чего не было уже давно.

Забыть, хотя бы временно, о вражде могут герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл можно будет вскоре увидеть вместе на одном мероприятии.

Напомним, что стало известно, сколько заработала Меган Маркл до замужества с принцем Гарри.

Как сообщала Politeka, Елизавета II унизила нового премьер-министра, фото облетели сеть

Также Politeka писала о том, что Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать в США: «впервые в жизни …», подробности