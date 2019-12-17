Королівська пара відкрила себе світу з нової сторони

Кейт Міддлтон і її чоловік зворушували багатьох своїх шанувальників до сліз

Кейт Міддлтон і принц Вільям викликали захоплення своїх шанувальників. Документальний фільм з їхньою участю б'є рекорди британського телебачення, про це повідомляє Politeka.net.

Разом з ведучою шоу A Berry Royal Christmas Кейт і принц Вільям побували в благодійних організаціях, які вони опікуються.

Подружжя поділилися подробицями про свій студентський роман. Кейт розкрила милі деталі про своїх дітей і методи їх виховання.

Шквал емоцій викликали у шанувальників пари такі відверті розповіді про себе, свою сім'ю та побут.

Після шоу британці ділилися своїми думками після перегляду документального фільму. Багато похвалили 84-річну ведучу Мері Беррі, яка зуміла «розкрити» пару, скупу на публічні прояви емоцій.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон тимчасово забули про свої образи.

Королева наполягає на тому, щоб брати зі своїми дружинами здійснили спільний вихід, чого не було вже давно.

Забути, хоча б тимчасово, про ворожнечу можуть герцоги Кембриджські і герцоги Сассекські. Принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі і Меган Маркл можна буде незабаром побачити разом на одному заході.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки заробила Меган Маркл до заміжжя з принцом Гаррі.

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