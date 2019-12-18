Кейт Міддлтон різко скинула руку чоловіка зі свого тіла

Пара була знята на камеру в пікантний момент. Волею випадку Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в кумедну ситуацію, про це повідомляє Politeka.net.

Інцидент стався на різдвяному епізоді кулінарного шоу Мері Беррі. Пара разом з ведучою готували свої коронні святкові страви, обговорювали сімейні традиції.

У ході розмови Кейт зізналася, що Вільям готує набагато краще за неї. За її словами, особливо добре йому вдаються сніданки.

У другій частині програми Кейт і Вільям спілкувалися з ведучою і гостями її шоу. У якийсь момент принц поклав руку на передпліччя герцогині Кембриджської, задавши їй питання. Міддлтон з посмішкою відповіла майбутньому спадкоємцю престолу, а також скинула його руку зі свого тіла.

Шанувальники подружжя з гумором поставилися до цього епізоду. Багато здивувалися швидкості, з якою Кейт примудрилася скинути руку чоловіка. Можливо, тут зіграло спорттивное минуле Кейт.

Британці активно коментували ролик: "Пам'ятаю часи, коли вони без сорому не на що торкалися один до одного, а відверто обіймалися і цілувалися. Ось що народження трьох дітей робить", "Боже, навіть секунда не пройшла — так швидко вона від нього ухилилася".

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон тимчасово забули про свої образи.

Королева наполягає на тому, щоб брати зі своїми дружинами здійснили спільний вихід, чого не було вже давно.

Забути, хоча б тимчасово, про ворожнечу можуть герцоги Кембриджські і герцоги Сассекські. Принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі і Меган Маркл можна буде незабаром побачити разом на одному заході.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки заробила Меган Маркл до заміжжя з принцом Гаррі.

Як повідомляла Politeka, Єлизавета II принизила нового прем’єр-міністра, фото облетіли мережу

Також Politeka писала про те, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили втекти в США: «вперше в житті …», подробиці