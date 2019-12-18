В Росії почалася паніка через часті військових навчань НАТО, які в Альянсі пояснюють зростаючою загрозою Кремля

Перелякалися і в Генштабі РФ. Так, глава ведомсятва Валерій Герасимов заявив, що НАТО насправді готується до широкомасштабної війни, передає "Червона зірка".

Військове керівництво Росії насторожує той факт, що НАТО продовжує розгортання в Європі компонентів ПРО США. Крім того, в країнах Балтії і Польщі, акваторіях Чорного та Балтійського морів нібито посилюється військова активність.

"Їх сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку до НАТО залученню своїх військ у великому військовому конфлікті", — запевнив Герасимов.

При цьому він звинуватив захід у тому, що будь-який крок Росії щодо забезпечення своєї безпеки підноситься як загроза миру.

Герасимов запевнив, що до 2050 року великомасштабна війна малоймовірна, хоча поточна обстановка в світі нестабільна.

"Безпрецедентний політичний, економічний та інформаційний тиск здійснюється на держави, що намагаються проводити незалежну політику, в тому числі і на Росію", — поскаржився начальник Генштабу Росії.

Раніше повідомлялося, що Путін може зважитися на захоплення ще одного українського регіону. Таку думку озвучив екс-командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, Захід зобов'язаний продовжувати тиск на РФ санкціями з-за окупації Кримського півострова і захоплення моряків під Керчю.

Якщо цього не робити, як стверджує Ходжес, ситуація може сильно ускладнитися не тільки для України, але і для всього Європейського Союзу.

Генерал-лейтенант вважає, що Володимир Путін показує свою перевагу тільки агресивними діями. Він вважає, що для досягнення поставлених перед собою цілей уряд РФ вибирає тільки наступ, абсолютно ігноруючи норми міжнародного права.

Крім цього, Ходжес заявив, що на даний момент тільки сили НАТО в змозі дати гідну відсіч Росії в Європі.

Ходжес підкреслив, що агресія Росії привернула увагу Заходу до Чорноморського регіону.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні.