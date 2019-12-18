В России началась паника из-за участившихся военных учений НАТО, которые в Альянсе объясняют растущей угрозой Кремля

Перепугались и в Генштабе РФ. Так, глава ведомсятва Валерий Герасимов заявил, что НАТО самом деле готовится к широкомасштабной войне, передает "Красная звезда".

Военное руководство России настораживает тот факт, что НАТО продолжает развертывание в Европе компонентов ПРО США. Кроме того, в странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей якобы усиливается военная активность.

"Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", — заверил Герасимов.

При этом он обвинил запад в том, что любой шаг России по обеспечению своей безопасности преподносится как угроза миру.

Герасимов заверил, что до 2050 года крупномасштабная война маловероятна, хотя текущая обстановка в мире нестабильна.

"Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию", — пожаловался начальник Генштаба России.

Ранее сообщалось, что Путин может решиться на захват еще одного украинского региона. Такое мнение озвучил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, Запад обязан продолжать давление на РФ санкциями из-за оккупации Крымского полуострова и захвата моряков под Керчью.

Если этого не делать, как утверждает Ходжес, ситуация может сильно усугубиться не только для Украины, но и для всего Европейского Союза.

Генерал-лейтенант считает, что Владимир Путин показывает свое превосходство только агрессивными действиями. Он считает, что для достижения поставленных перед собой целей правительство РФ выбирает только наступление, абсолютно игнорируя нормы международного права.

Кроме этого, Ходжес заявил, что на данный момент только силы НАТО в состоянии дать достойный отпор России в Европе.

Ходжес подчеркнул, что агрессия России привлекла внимание Запада к Черноморскому региону.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Пyтинa нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе.