Під час випуску кулінарного шоу телеведучої Мері Беррі Кейт Міддлтон відсторонилася від принца Уільма

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон дозволила собі дивний жест під час запису різдвяного випуску кулінарного шоу, про це повідомляє Politeka.net.

Так, 16 грудня британський телеканал ВВС показав святковий випуск з королівською родиною, записом якого поділилася на своїй сторінці в Twitter журналістка Кейтлін Макбрайд. Вона опублікувала саме ту частину шоу, де Кейт скидає руку Уільма зі свого плеча в той момент, коли він ніжно до неї торкнувся.

В коментарях почалося бурхливе обговорення того, що сталося. Побутували різні думки. Навіть були припущення про те, що вони ненавидять один одного.

Варто зауважити: не так давно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбери в період третьої вагітності дружини. Ці чутки були пізніше заперечені представниками королівської сім'ї.

Та Кейт Міддлтон і Роуз Ханбери таки сильно посварились. Причина сварки між подругами досі невідома.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон тимчасово забули про свої образи.

Королева наполягає на тому, щоб брати зі своїми дружинами здійснили спільний вихід, чого не було вже давно.

Забути, хоча б тимчасово, про ворожнечу можуть герцоги Кембриджські і герцоги Сассекські. Принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі і Меган Маркл можна буде незабаром побачити разом на одному заході.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки заробила Меган Маркл до заміжжя з принцом Гаррі.

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