Лідер Imagine Dragons пішов зі сцени і причина з якої він це зробив, здивувала, якщо не сказати вразила багатьох

Лідер інді-рок-групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс оголосив про призупинення роботи в музичному колективі, артист в даний період свого життя вирішив присвятити себе батьківству.

Про це артист повідомив CNN .

Imagine Dragons

Нещодавно у музиканта народився син, у нього ще є і донька, і малюки трохи старші за новонародженого, у зв'язку з цим, артист вирішив бути зразковим сім'янином і залишити справи заради того, щоб проводити більше часу з дітьми:

«Ми в дорозі протягом цілого десятиліття, увесь цей час ми були в дорозі. Всі учасники колективу зараз тому і хочуть знову відчути, як це — бути батьком, сином, другом, розумієте про що я?», - заявив музикант.

Дату повернення Рейнольдс не уточнював.

Відомо, що Ден Рейнольдс батько новонародженого Валентина, дворічних Джії і Коко, а також семирічної Ерроу.

Довідка:

Американська група Imagine Dragons Була заснована в Лас-Вегасі у 2008 році. Ден Рейнольдс є її засновником і вокалістом. Також до складу входять чотири людини:

Бен Маккі - бас-гітара, бэк-вокал, Уейн Сермон — гітара, електорніка, Ден Платцман — ударні, віолончель, акустична гітара, малий барабан.

За плечима артистів чотири студійника. Їх хіти Believer, відносну новинку Natural, а також Radioactive, Demons та інші знає і обожнює півсвіту.

Нагадаємо, раніше виступ групи у Києві обернувся масштабною аферою, в результаті якої постраждали сотні людей.

Про це повідомила користувач Тетяна Іванова на своїй сторінці в соцмережі.

«Кількість потерпілих більше 1500 чоловік тільки в секторі фанзона, скільки ще в інших зонах. Люди приїхали на концерт з Білорусії, Молдови, Польщі та інших країн. Дуже багато глядачів з різних міст України, підсумок для нас всіх один – сльози. І багатогодинне очікування поліції, написання заяви на капоті машини, під доноситься звуки Imagine dragons», – зазначила вона.

Нагадаємо, ми розповідали, що Gorillaz пішли зі сцени під час виступу в центрі Москви.

Як повідомляла Politeka, знаменита американська група дасть концерт в Києві.

Також Politeka писала, що всесвітньо відомий музикант потрапив у скандал з «документами» «ЛНР».