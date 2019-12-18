Один з топ-пропагандистів Кремля Володимир Соловйов досить жорстко відреагував на новину про закордонні паспорти для українців

На засіданні 18 грудня уряд України прийняв рішення, що з 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Правила будуть стосуватися лише тих українців, які виїжджають з України на територію РФ.

Одіозного пропагандиста Володимира Соловйова така ініціатива розгнівала, він не витримав і почав критикувати українську владу. Скандальний пропагандист не без єхидства пошкодував українців, які бажають заробити гроші в Росії, але їм тепер нібито не дають цього зробити, пригнічуючи їх права.

"Очевидно, що це черговий крок, який насправді нікого не дивує. Тому що до питання національної безпеки це не має ніякого відношення. Так що на жаль, але чим нас не може здивувати Україна, так це недоліком фортелів і рідкісних дурниць. Українська влада їх постійно викидає", - почав єхидствувати пропагандист Володимир Соловйов.

Також раніше повідомлялося, що пропагандисти підняли шум через чергове викрадення ЗСУ терориста "ЛНР" з окупованої території Донбасу.

Обговорення цієї теми рупори Кремля почали в гостях у пропагандистській телепрограмі "Вечір з Володимиром Соловйовим".

До всього іншого, він обізвав українців терористами, з якими неможливо вести переговори. Також несамовитий топ-пропагандист заявив, що взагалі неможливо домовлятися з представниками України ні в одному переговорному форматі, який існує.