Один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Соловьев достаточно жестко отреагировал на новость о загранпаспортах для украинцев

На заседании 18 декабря правительство Украины приняло решение, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта. Правила будут касаться лишь тех украинцев, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

Одиозного пропагандиста Владимира Соловьева такая инициатива разгневала, он не выдержал и начал критиковать украинскую власть. Скандальный пропагандист не без ехидства пожалел украинцев, которые желают заработать деньги в России, но им теперь якобы не дают этого сделать, ущемляя их права

"Очевидно, что это очередной шаг, который на самом деле никого не удивляет. Потому что к вопросу национальной безопасности это не имеет никакого отношения. Так что увы, но чем нас не может удивить Украина, так это недостатком фортелей и редких глупостей. Украинская власть их выкидывает постоянно", - начал ехидничать пропагандист Владимир Соловьев.

Также ранее сообщалось, что пропагандисты подняли шум из-за очередного похищения ВСУ террориста "ЛНР" с оккупированной территории Донбасса.

Обсуждение этой темы рупоры Кремля начали в гостях в пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ко всему прочему, он обозвал украинцев террористами, с которыми невозможно вести переговоры. Также невменяемый топ-пропагандист заявил, что невозможно вообще договариваться с представителями Украины ни в одном переговорном формате, который существует.